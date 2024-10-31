Dış Ticaret Açığı Eylül Ayında Yükseldi

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı dış ticaret verilerini paylaştı. Eylül ayında dış ticaret açığı, bir yıl önceyle kıyaslandığında yüzde 0,7 artarak 5 milyar 129 milyon dolara ulaştı. İhracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 azalarak 21 milyar 987 milyon dolar, ithalat ise yüzde 1,4 azalarak 27 milyar 116 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, 2023 Eylül ayında yüzde 81,5’ten, yüzde 81,1’e düştü.

BEYAZ EŞYA DÖNEMİNDE DÜŞÜŞ

Ocak-eylül döneminde dış ticaret açığı, yüzde 31,1 azalarak 60 milyar 430 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılki yüzde 68,1’den yüzde 76,0’a yükseldi. 9 aylık dönemde ihracat, yüzde 2,6 artışla 191 milyar 754 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8,1 düşüşle 252 milyar 183 milyon dolara ulaştı. Enerji ve altın hariç ithalat ise yüzde 4,5 arttı.

İMALAT SANAYİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Eylül ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, yüzde 2,9 artarak 20 milyar 819 milyon dolara ulaştı. Aynı süreçte enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat ise yüzde 4,5 artışla 21 milyar 203 milyon dolara çıktı. Eylül ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, imalat sanayinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,4, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 1,6 olarak belirlendi.

ARAMALARI HIZLA TIKLAYAN ÜLKELER

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, eylül ayında ara mallarının payı yüzde 67,7, sermaye mallarının payı yüzde 16,1, tüketim mallarının payı ise yüzde 15,6 oldu. Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olup, bu ülkeye yapılan ihracat 1 milyar 680 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunu sırasıyla 1 milyar 400 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 263 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 133 milyon dolar ile Irak ve 1 milyar 48 milyon dolar ile İtalya izledi.

ÇİN İTHALATTA LİDER

İthalatta ise ilk sırayı Çin aldı. Eylül ayında Çin’den yapılan ithalat 3 milyar 737 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 3 milyar 304 milyon dolar ile Rusya, 2 milyar 521 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 412 milyon dolar ile İtalya ve 1 milyar 392 milyon dolar ile ABD takip etti. Ocak-eylül döneminde ithalatta da İlk sırayı yine Çin aldı ve bu ülkeye yapılan ithalat 33 milyar 130 milyon dolar olarak kaydedildi.