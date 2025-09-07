Dışişleri, A. E. E. için anma mesajı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN ANMA MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, 6 Eylül 2024’te işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak yaşamını yitiren Ayşenur Ezgi Eygi’yi, vefatının yıl dönümünde andı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “6 Eylül 2024’te Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’yi vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz. Masum sivillerin hayatını hiçe sayan bu saldırı, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin açık bir göstergesidir. Türkiye, Ayşenur’un hayatına kasteden bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalarını kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

ÖMER ÇELİK’TEN ANMA PAYLAŞIMI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Ayşenur Ezgi Eygi’yi vefatının birinci yılında andı. Çelik, sosyal medya hesabından “İnsanlık adına Filistinlilere destek olurken İsrail askerleri tarafından katledilen şehit Ayşenur Ezgi’yi rahmetle anıyoruz” ifadelerini paylaştı.

AYŞENUR EZGİ EYGİ’YE YAPILAN SALDIRI

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı. Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Eygi, Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırıldıktan sonra 6 Eylül 2024’te hayatını kaybetti. Cenazesi 14 Eylül’de Aydın’ın Didim ilçesinde toprağa verildi. Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.