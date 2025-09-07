Dışişleri, Ayşenur Ezgi Eygi’yi andı

Dışişleri Bakanlığı, 6 Eylül 2024’te işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi’yi vefatının yıl dönümünde andı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “6 Eylül 2024’te Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’yi vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz. Masum sivillerin hayatını hiçe sayan bu saldırı, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin açık bir göstergesidir. Türkiye, Ayşenur’un hayatına kasteden bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalarını kararlılıkla sürdürecektir.” ifadeleri yer aldı.

ÖMER ÇELİK’TEN ANMA MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Ayşenur Ezgi Eygi’yi vefatının birinci yılında andı. Çelik, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “İnsanlık adına Filistinlilere destek olurken İsrail askerleri tarafından katledilen şehit Ayşenur Ezgi’yi rahmetle anıyoruz.” şeklinde ifadeler kullandı.

AYŞENUR EZGİ EYGİ’NİN HİKAYESİ

Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen barışçıl bir gösteri sırasında katılımcılara ateş açması sonucu hayatını kaybetti. Filistinlilere destek sağlamak amacıyla gösteriye katılan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül 2024’te hayatını kaybetti. Cenazesi ise 14 Eylül’de Aydın’ın Didim ilçesinde toprağa verildi. Eygi, uluslararası dayanışma hareketinin gönüllüsü olarak, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl yöntemlerle destek veren bir insan hakları aktivistiydi.