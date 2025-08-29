Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze’den Tehcir Planına Karşıyız

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE TBMM TOPLANTISI

İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı saldırılar 7 Ekim 2023 tarihinden beri devam ederken, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Gazze meselesini görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu oturumda önemli açıklamalarda bulundu.

BİRLİKTE MÜCADELE SÖZLERİ

Dışişleri Bakanı Fidan, konuşmasında, “İsrail iki yıldır Gazze’de soykırım suçu işleyerek dünyanın gözü önünde temel insani değerleri hiçe saymaktadır.” sözleriyle durumu ağır biçimde eleştirdi. Ayrıca, “Filistin halkının Gazze’den tehcirini öngören plana karşıyız. Kim tarafından sunulursa sunulsun, böyle bir plan bizim için hükümsüzdür.” diyerek, bu tarz bir girişimi kesin bir dille reddetti.

REGİYONDAKİ TEHDİTLER

Fidan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sadece Filistin’i değil, tüm bölgeyi tehdit ettiğini belirterek, “Eğer bu saldırılara devam edilirse, bu durum sadece Filistinlilerle kalmaz, tüm bölgeyi ateşe atar.” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI TEPKİLER VE DİPLOMASİ

Ayrıca, İngiltere, Fransa, Kanada, Portekiz ve Avustralya gibi ülkelerin Filistin devletini tanıma niyetlerinin diplomatik açıdan önemli bir düşüşe işaret ettiğini ve bu durumun “Filistin meselesinde tarihi bir kırılma” olduğunu belirtti. Fidan, Gazze’de yaşananları “insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri” olarak nitelendirdi.