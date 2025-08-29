Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze’den tehcire karşıyız

GİDİŞATIN CİDDİYETİ

İsrail’in Gazze’ye yönelik 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılar devam ederken, TBMM olağanüstü bir şekilde toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM’de düzenlenen bu oturumda önemli açıklamalar yaptı.

İNSANİ DEĞERLERİN İHLALİ

Bakan Fidan’ın açıklamalarından bazıları dikkat çekti: “İsrail iki yıldır Gazze’de soykırım suçu işleyerek dünyanın gözü önünde temel insani değerleri hiçe saymaktadır. Filistin halkının Gazze’den tehcirini öngören plana karşıyız. Kim tarafından sunulursa sunulsun, böyle bir plan bizim için hükümsüzdür.” Bakan Fidan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin’de sürdürdüğü pervasız saldırıların uluslararası barış için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

DİPLOMATİK GELİŞMELERİN ÖNEMİ

Fidan, “İngiltere, Fransa, Kanada, Portekiz ve Avustralya’nın da aralarında bulunduğu ülkelerin Filistin devletini tanıma niyetleri, Filistin meselesinde diplomasi açısından tarihi kırılmadır” diyerek, bölgedeki siyasi denklemin değişebileceğini vurguladı. Son olarak, “Gazze’de işlenen vahşet insanlık tarihin en karanlık sayfalarından biri olarak kayda geçmiştir” ifadesiyle olayların ciddiyetini ortaya koydu.