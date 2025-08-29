Dışişleri Bakanı Fidan: Tehcir Planına Karşıyız

İSRAİL’İN SALDIRILARINA TEPKİ

İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye başlattığı saldırılar devam ederken, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Gazze konusunda olağanüstü bir oturum gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu oturumda önemli açıklamalarda bulundu ve Gazze’deki durumu değerlendirdi. Fidan, “İsrail iki yıldır Gazze’de soykırım suçu işleyerek dünyanın gözü önünde temel insani değerleri hiçe saymaktadır” şeklinde konuştu.

FİLİSTİN HALKININ TEMEL HAKLARI

Bakan Fidan, Filistin halkının Gazze’den sürülmesini öngören planlara karşı olduklarını belirtti. “Kim tarafından sunulursa sunulsun, böyle bir plan bizim için hükümsüzdür” diyen Fidan, İsrail’in Gazze ve Filistin’de sürdürdüğü saldırılarının sadece Filistinlileri değil, tüm bölgeyi tehdit ettiğini vurguladı. Fidan, “İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin’de pervasız saldırılarına devam etmesine izin verilirse bu sadece Filistinlilerle kalmaz bütün bölgeyi ateşe atar” dedi.

DİPLOMASİDE TARİHİ KIRILMA

TBMM’deki konuşmasında, İngiltere, Fransa, Kanada, Portekiz ve Avustralya’nın da aralarında bulunduğu ülkelerin Filistin devletini tanıma niyetinin önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. Bu durumun Filistin meselesinde diplomasi açısından tarihi bir kırılma yaratacağını belirtti. Fidan, “Gazze’de işlenen vahşet insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olarak kayda geçmiştir” diyerek konunun önemini vurguladı.