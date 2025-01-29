Dışişleri Bakanı Fidan Ticarette Orta Koridoru Vurguladı

HİZMETLER ARASINDAKİ BAĞLAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Sınamalar, Asya ile Avrupa arasındaki ticarette Orta Asya’nın, Hazar Denizi’nin, Kafkasya’nın ve Türkiye’nin, yani Orta Koridor’un en güvenilir ve en ekonomik güzergahı sunduğunu ortaya koymuştur.” açıklamasında bulundu. Hakan Fidan, JW Marriott Ankara Otel’de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı’nın açılışında konuşma yaptı.

BEKLENEN İŞBİRLİĞİ

Bakan Fidan, bu tür toplantıların kadim Türkistan, Kafkasya ve Anadolu’nun tarihi kardeşliğini güçlendirecek projelerin tartışılması açısından uygun bir zemin olduğunu belirtti. Ayrıca, ortak coğrafya içerisinde kalkınma ve refahı destekleyici stratejik işbirliği mekanizmalarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu vurguladı.