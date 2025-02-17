Dışişleri Bakanı Fidan: Virüsten Kurtulma Zamanı

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN’IN AÇIKLAMALARI

Dışişleri Bakanı Fidan, TRT World yayınında çeşitli konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gündeminde terörle mücadele, sınır güvenliği, Rusya-Ukrayna gerilimi gibi başlıklar yer almasının yanı sıra yapay zeka konusuna da değindi. Fidan, Suriye’deki yeni yönetimin zorlu sorunlar üzerinde çalışırken PKK/YPG’nin işgalini durdurmanın öncelikleri arasında olduğunu belirtti. “Hem Suriye ve Türkiye’nin hem de Irak ve Kürtlerin çıkarları için PKK’dan kurtulmamız gerekiyor” ifadesini kullanan Fidan, PKK’nın çok amaçlı bir terör örgütü olduğuna dikkat çekti.

TERÖRIZM VE REGİONEL BİRLIK

Fidan, terör örgütü PKK’nın sadece Türkiye’yi hedef almadığını, “İran’ı hedef alıyorlar, Irak’ı hedef alıyorlar, Suriye’yi hedef alıyorlar. Bu nedenle, bu virüsten hep birlikte kurtulmanın zamanının geldiğini düşünüyorum” dedi. Ayrıca, terör örgütü IŞİD’in yeniden ortaya çıkmaması için bölge ülkelerinin bir platform kurarak terör sorununu sahiplenmesinin önemine değindi. Türkiye’nin böyle bir platform kurulması konusundaki önerisini hatırlatan Fidan, uluslararası sistemin yeni Amerikan bakış açısıyla sorgulandığını ve bunun dünya genelinde büyük etkilere yol açtığını sözlerine ekledi.

AVRUPA’DAKİ YENİ GERÇEKLER

Fidan, Avrupalı aktörlerin mevcut “yeni gerçekler” konusunda endişeli olduğunu ifade ederken, “Avrupalılar bu durumun geçici olduğunu umuyor” şeklinde bir açıklamada bulundu. Eğer durum geçici olmazsa, yeni bir güvenlik yapısının ve ekonomik yapıların nasıl oluşturulacağı üzerine tartışmalar başladığını kaydetti. Fidan, bu konuların Avrupalıların kendilerine sorduğu büyük sorular olduğunun altını çizerek, “Bunun geçici bir durum olduğunu umuyoruz” diyerek dünya için bir uyanış çağrısı olarak gördüğünü aktardı.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

Fidan, Trump’ın Rusya-Ukrayna gerilimindeki “derhal ateşkes” çağrısını hatırlatarak, olası bir barış planının zor ama denemeye değer olduğunu vurguladı. “Türkiye, Ukrayna’da barışa katkıda bulunmak ve yeniden inşasına katkıda bulunmak için her türlü rolü oynamaya istekli ve hazır” şeklinde açıklama yaptı. Türkiye’nin ateşkes görüşmelerinde aktif yer almak istediğini ifade eden Fidan, ABD’nin ilk görüşmeleri yapmaya başladığını belirterek Avrupalıların, “Türkiye’nin de masada olması gerektiğini söylemeyi ihmal ediyorlar” yorumunda bulundu.

YAPAY ZEKADA TÜRKİYE’NİN KONUMU

Fidan, Türkiye’nin yapay zeka konusundaki durumunu değerlendirirken, “Hükümet olarak farkındalığımız çok yüksek. Yapay zekanın yararları konusunda çok bilinçliyiz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilgili bakanlıklara bu konuda yoğun çalışma talimatı verdiğini belirten Fidan, yapay zeka alanında yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği yapmaya açık olduklarını kaydetti.