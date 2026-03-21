Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Diplomatik kanalardan alınan verilere göre, Fidan, Al Nahyan ile ikili ilişkiler üzerine konuştu.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e Sert Kınama
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri hedeflerine yönelik saldırısını sert bir dille kınadı ve uluslararası toplumu harekete geçmeye davet etti.
Türk Takımlarında UEFA Gelir Farklılıkları Belirginleşti
UEFA, Türkiye'nin bu sezon Avrupa'daki temsilcilerinin sağladığı gelirleri duyurdu.
Trump: İran İle Ateşkes Sürecine Girmeyeceğim
ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes yapmak istemediğini ve rakiplerini tamamen yok etmeyi savundu. Bu açıklama, çatışma söylemleri arasında dikkat çekti.
Fenerbahçe Beko Euroleague’de Galibiyet Serisini Sürdürüyor
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Olimpia Milano'yu 79-75 yenerek 23. galibiyetini elde etti. Maç, Fenerbahçe'nin sahasında gerçekleşti.
Hollanda Milli Takımı’nda Noa Lang Sürprizi
Galatasaray'ın oyuncusu Noa Lang, Liverpool maçında yaşadığı parmak yaralanmasına rağmen milli takıma davet edildi. Bu durum, futbolseverler için beklenmedik bir gelişme oldu.