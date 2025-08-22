Dışişleri Bakanı Veldkamp İstifa Etti

HÜKÜMETTEN İSTİFALAR

Hollanda’daki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, koalisyon ortaklarının İsrail’e yönelik yaptırımların artırılmasını engellemesi nedeniyle istifa ediyor. Veldkamp ile birlikte, Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) mensubu sekiz bakan daha görevlerinden ayrıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Veldkamp, kabinedeki diğer partilerin ve bakanların İsrail’e karşı daha fazla yaptırım uygulanmasına karşı durması sebebiyle görevini sürdüremeyeceğini vurguladı.

BASKILARIN ETKİSİ

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Veldkamp, “Kabine olarak zaten (İsrail’e karşı) bir dizi adım attık. Bundan dolayı Hollanda utanç duymamalı. Gazze şehrinde olanlar ve Batı Şeria’da yaşananlar sebebiyle daha fazla tedbir uygulanmaması konusunda kabinedekilerden baskı hissettim.” ifadelerini kullandı. Kabinedeki diğer bakanların ve partilerin baskısının kendisini görevini yapmaktan alıkoyduğunu düşündüğünü belirten Veldkamp, “Önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu durumun değişeceğine güvenim yok. Şimdi eve gidiyorum ve istifa mektubu yazacağım.” şeklinde konuştu.

İSRAİL’E YÖNELİK YAPTIRIMLAR

BBC’nin haberine göre, Dışişleri Bakanı Veldkamp’ın istifasının ardından NSC üyesi sekiz başka bakan da görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı. Veldkamp, Hollanda parlamentosunda gerçekleştirilen görüşmelerde İsrail’e yönelik daha sert tedbirler ve yaptırımların gerektiğini dile getirmişti. Ancak geçici koalisyona dahil olan Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB), Veldkamp’ın önerdiği ek tedbirlerin kendileriyle görüşülmediğini belirtmiştir.