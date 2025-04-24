Dışişleri Bakanlığı’ndan 1915 Olaylarına Tepki

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN SERT TEPKİ

1915 olaylarına dair yapılan açıklamalara Dışişleri Bakanlığı’ndan güçlü bir reaksiyon geldi. Bakanlığın açıklamasında, tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk çerçevesinde yapılan beyanların tamamen reddedildiği vurgulandı. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine dikkat çekildi.

TARİHİ GERÇEKLERİN REDDİ

Bakanlık tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, “1915 olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz” ifadeleri öne çıktı. Ayrıca, geçmişteki acıları siyasi amaçlarla istismar etmeyi hedefleyen bu tür girişimlerin geçerli olmadığını belirtti.

Türkiye, her zaman küresel düzlemde ve kendine özgü bölgede barış, diyalog, karşılıklı anlayış ile ortak refahın geliştirilmesini savunuyor. Bu anlayış çerçevesinde, 1915 olaylarının adil ve bilimsel bir şekilde değerlendirilmesi için arşivlerini açtığını ve bir Ortak Tarih Komisyonu önerdiğini hatırlattı. Radikal grupların tarihten düşmanlık çıkarma çabalarının teşvik edilmemesi gerektiği, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin desteklenmesi gerektiği ifade edildi.