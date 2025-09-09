“Dışişleri’nden İsrail’e Sert Tepki”

Gazze’de soykırım süren İsrail, saldırılarına ara vermeden devam ediyor. En son, Katar’ın başkenti Doha’yı vurarak müzakere amacıyla burada bulunan Hamas yetkililerine yönelik bir suikast girişiminde bulunduğunu duyurdu. Bu gelişmeden sonra, Katar arabuluculuktan çekildi ve Türkiye’den ardı ardına kınama mesajları geldi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlediği saldırıyı kınayarak, “Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar’ın yanında yer almaktayız” açıklamasında bulundu. Bakanlığın yazılı açıklaması, “İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz. Ateşkes müzakereleri sürerken Hamas müzakere heyetinin hedef alınması, İsrail’in barış istemediğini, savaşı sürdüreceğini ortaya koymaktadır. Bu saldırı ile birlikte, İsrail’in hedef aldığı ülkeler listesine ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar da eklenmiştir. Bu durum, İsrail’in bölgede yayılmacı politikasını ve terörizmi devlet politikası olarak benimsediğini göstermektedir” ifadeleriyle devam etti.

Türkiye Katar’ın Yanında

Türkiye’nin Katar’ın yanında olduğu belirtilen açıklamada ise, “Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar’ın yanındayız. Uluslararası topluma, İsrail’in Filistin’de ve bölgede devam eden saldırganlığının durdurulması için baskı yapılması çağrısını bir kez daha yineliyoruz” denildi.

AK Parti Sözcüsü’nden Sert Tepki

İsrail’e bir başka tepki ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail’in Katar’da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir. Bu barbarlık, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İsrail, bu terör eylemi ile barış için arabuluculuğa ve ateşkese karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Dost ve kardeş Katar’ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı lanetliyoruz. İsrail’in Katar topraklarında Hamas müzakere heyetini hedef alması, barış ve ateşkes çağrısı yapan tüm ülkeleri hedef almak demektir. Hamas heyetine müzakere çağrısı yapıp, ardından hedef almak, barbarca terör eylemidir. İsrail, barış isteyen tüm ülkeleri hedef almıştır” dedi.