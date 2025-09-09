“Dışişleri’nden İsrail’e Sert Tepki”

Gazze’de soykırım yapan İsrail, saldırılarına ara vermeden devam ediyor. Son olarak, Katar’ın başkenti Doha’yı hedef alan bir saldırıda bulunan İsrail, bu olayı müzakere için Doha’da bulunan Hamas yetkililerine yönelik bir suikast girişimi olarak nitelendiriyor. Bu gelişmeler sonrası Katar, arabuluculuk rolünden çekildi ve Türkiye’den peş peşe kınama mesajları ortaya çıktı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da düzenlediği saldırıyı kınayarak, “Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar’ın yanında yer almaktayız” ifadelerini kullandı. Bakanlık açıklamasında, “İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz. Ateşkes müzakereleri devam ederken Hamas müzakere heyetinin hedef alınması, İsrail’in barışa ulaşmayı değil, savaşı sürdürmeyi amaçladığını göstermektedir. Bu saldırıyla beraber, İsrail’in bölgede hedef aldığı ülkeler listesine ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar da eklenmiştir. Bu durum, İsrail’in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtıdır” denildi.

TÜRKİYE, KATAR’IN YANINDA YER ALDI

Türkiye, Katar’ın yanında yer aldığını belirten bir açıklama yaparak, “Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar’ın yanında yer almaktayız. Uluslararası topluma İsrail’in Filistin’de ve bölgede devam eden saldırganlığının durdurulması için baskı yapılması yönündeki çağrımızı bir kez daha yineliyoruz” ifadelerine yer verildi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜNDEN SERT TEPKİ

İsrail’e tepkisini dile getiren bir başka isim ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’tir. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çelik, “İsrail’in Katar’da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir. Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İsrail bu terör eylemiyle barış için arabuluculuğa ve ateşkese düşman olduğunu bir kere daha göstermiştir. Dost ve kardeş Katar’ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı lanetliyoruz. İsrail’in Katar topraklarında Hamas müzakere heyetini hedef alması, barış ve ateşkes çağrısı yapan tüm ülkelerin hedef alınması demektir. Hamas heyetine müzakere çağrısı yapıp, ardından hedef almak, barbarca terör eylemidir. İsrail, barış isteyen tüm ülkeleri hedef almıştır” şeklinde konuştu.