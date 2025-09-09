Dışişleri’nden İsrail’e Sert Tepki

GÜNDEMDEKİ SOYKIRIM VE SALDIRILAR

Gazze’de soykırım uygulayan İsrail, saldırılarına durmaksızın devam ediyor. Son olarak, Katar’ın başkenti Doha’yı hedef alan İsrail, bu saldırının müzakere için orada bulunan Hamas yetkililerine yönelik bir suikast girişimi olduğunu bildirdi. Meydana gelen bu gelişme sonrasında Katar, arabuluculuk görevinden çekilirken Türkiye’den sıralı kınama mesajları geldi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Doha’ya düzenlediği saldırıyı sert bir şekilde kınadı. Bakanlık, “Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar’ın yanında yer almaktayız” açıklamasını yaptı. Bunun yanı sıra, “İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz. Ateşkes müzakereleri devam ederken Hamas müzakere heyetinin hedef alınması, İsrail’in barışa ulaşmayı değil, savaşı sürdürmeyi amaçladığını göstermektedir” denildi.

TÜRKİYE KATAR’IN YANINDA YER ALIYOR

Türkiye’nin Katar’a verdiği destek vurgulanan açıklamada, “Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar’ın yanında yer almaktayız. Uluslararası topluma, İsrail’in Filistin’de ve bölgede devam eden saldırganlığının durdurulması için baskı yapılması yönündeki çağrımızı bir kez daha yineliyoruz” ifadelerine yer verildi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ’NÜN SERT TEPKİSİ

İsrail’e bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Çelik, “İsrail’in Katar’da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir. Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İsrail bu terör eylemiyle barış için arabuluculuğa ve ateşkese düşman olduğunu bir kere daha göstermiştir” dedi. Çelik, dost ve kardeş Katar’ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı da kınadığını, “İsrail’in Katar topraklarında Hamas müzakere heyetini hedef alması, barış ve ateşkes çağrısı yapan tüm ülkelerin hedef alınması demektir” sözleriyle ifade etti. Hamas heyetine müzakere çağrısı yapıp ardından hedef almanın bir barbarlık olduğunu belirtti.