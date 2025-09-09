Dışişleri’nden İsrail’e Yönelik Kınama

Gazze’de soykırım yapan İsrail, saldırılarına aralıksız devam ediyor. En son Türkiye’nin de arabuluculuk yaptığı Doha’ya saldıran İsrail, bu eylemi müzakerelerde bulunan Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimi olarak değerlendiriyor. Gelişmelerin ardından Katar, bu süreçten çekilirken Türkiye’den peş peşe sert kınama mesajları geldi.

KINAMA AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Doha’ya gerçekleştirdiği saldırıyı kınayarak, “Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar’ın yanında yer almaktayız” dedi. Bakanlıktan gelen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz. Ateşkes müzakereleri devam ederken Hamas müzakere heyetinin hedef alınması, İsrail’in barışa ulaşmayı değil, savaşı sürdürmeyi amaçladığını göstermektedir. Bu saldırıyla beraber, İsrail’in bölgede hedef aldığı ülkeler listesine ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar da eklenmiştir. Bu durum, İsrail’in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtıdır.”

TÜRKİYE’DEN DESTEK MESAJI

Türkiye’nin Katar’a destek verdiği açıklamada, “Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar’ın yanında yer almaktayız. Uluslararası topluma İsrail’in Filistin’de ve bölgede devam eden saldırganlığının durdurulması için baskı yapılması yönündeki çağrımızı bir kez daha yineliyoruz” denildi.

Saldırıya bir diğer tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, “İsrail’in Katar’da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir. Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İsrail bu terör eylemiyle barış için arabuluculuğa ve ateşkese düşman olduğunu bir kere daha göstermiştir. Dost ve kardeş Katar’ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı lanetliyoruz. İsrail’in Katar topraklarında Hamas müzakere heyetini hedef alması, barış ve ateşkes çağrısı yapan tüm ülkelerin hedef alınması demektir. Hamas heyetine müzakere çağrısı yapıp, ardından hedef almak, barbarca terör eylemidir. İsrail, barış isteyen tüm ülkeleri hedef almıştır” ifadelerini kullandı.