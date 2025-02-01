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Dışişleri, Pakistan Saldırısını Kınadı

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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN YAZILI AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Belucistan’da gerçekleşen saldırıya dair yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bugün gerçekleşen terör saldırısını kınıyoruz.” kelimeleri yer aldı. Ayrıca, menfur saldırıda hayatını kaybeden Pakistan askerlerine Allah’tan rahmet, Pakistan halkına ise başsağlığı dileği ifade edildi.

TERÖRLE MÜCADELEDE DESTEK SÖZÜ

Yapılan açıklamada, “Pakistan’ı terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz.” ifadesine de yer verildi. Bu durum, iki ülke arasındaki dayanışmanın devam edeceğini gösteriyor.

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