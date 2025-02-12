Disney+ Filmi Umami Bugün Yayında

DISNEY+’IN YENİ FİLMİ ‘UMAMI’ BUGÜN İZLEYİCİLERLE BULUŞUYOR

Disney+’ın en yeni orijinal yapımı ‘Umami’, bugün 130’dan fazla ülkede izleyiciler ile buluşuyor. Karga Seven’ın yapımcılığını üstlendiği filmin uyarlama senaryosunu Can Cengiz yazıyor ve yönetmenlik koltuğunda Emre Şahin oturuyor. Filmin başrollerinde Burak Deniz ve Öykü Karayel yer alırken, onlara Osman Sonant, Onur Ünsal, Ulvi Kahyaoğlu, Tuğba Çom Makar, Nergis Öztürk, Murat Kılıç, Selin Şekerci, Can Bartu Arslan, Doğaç Yıldız, Taha Bora Elkoca, Izabella Muzurbeva, Özlem Türay ve Kürşat Demir gibi önemli isimler eşlik ediyor.

UMAMI’NIN KONUSU VE TEKNİĞİ

2021 yılında vizyona giren ve 4 dalda BAFTA adaylığı olan ‘Boiling Point’in uyarlaması olan ‘Umami’, şef Sina Bora’nın İstanbul’da lüks bir restoranı yönetirken yoğun baskılarla mücadele ettiği ve aynı zamanda kişisel hayatı ile ekibinin bitmek bilmeyen talepleriyle başa çıkmak zorunda kaldığı ilginç bir gecesini anlatıyor. Film, tek plan çekim tekniğiyle izleyicilere sunuluyor.

YENİ REKLAM ÖZELLİĞİ HAYATA GEÇTİ

Disney+ Türkiye, ayrıca yeni reklam özelliğini bugün (12 Şubat) hayata geçiriyor. Bu özellik, platforma özel orijinal yapımların, gişe rekorları kıran filmlerin, ödüllü ve eleştirmenlerce beğenilen dizilerin bulunduğu içerik kütüphanesinin sürekli büyümesini sağlarken, hem üyelere hem de reklamverenlere yeni fırsatlar sunuyor.