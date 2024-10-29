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Diyalog Artınca Terör Tekrar Ortaya Çıktı

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Dış Politika Vurgusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dış politikada 360 derece bir perspektifle hareket ettiklerini dile getiriyor. “Türkiye merkezli anlayışla hak ettiğimiz yeri almaya çalışıyoruz” açıklamasıyla, ülkenin uluslararası alandaki konumunu güçlendirmek için çaba gösterdiklerinin altını çiziyor.

TUSAŞ Saldırısının Ardından

Erdoğan, TUSAŞ’a yönelik saldırıya da değinerek, “Diyalog artınca terör devreye girdi. Ülkemizi istikametinden saptıramayacaklar” şeklinde konuşuyor. Bu açıklaması, Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı kararlı tutumunu ortaya koyuyor.

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