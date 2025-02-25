Gündem

Diyarbakır’da Aile Tartışması Kanlı Bitti

diyarbakir-da-aile-tartismasi-kanli-bitti

DİYARBAKIR KULP İLÇESİNDE CAN KAYBI YAŞANDI

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, aile içindeki bir tartışma, kanlı bir çatışmaya dönüştü. Olay, Fener A., eşi Necat A. ve 25 yaşındaki oğulları M.A. arasında yaşanan sözlü tartışmanın sonrasında, M.A.’nın silahını ateşlemesiyle meydana geldi. Olayda, çocuklarının silahından çıkan kurşunlarla 70 yaşındaki Fener A. yaşamını yitirirken, eşi Necat A. ağır yaralandı.

TARTIŞMANIN NEDENİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Sağlık ekipleri, Fener A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini, Necat A.’nın ise ağır yaralı halde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını iletti. Olayın seyrinin nasıl geliştiği ve ailenin yaşadığı tartışmanın nedenleri ise henüz netlik kazanmadı.

Oğulları M.A., olayın ardından teslim oldu ve polis tarafından gözaltına alındı. Fener A.’nın cenazesi, yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından defnedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Gazze’deki Can Kaybı Artıyor

Gazze'de sağlık yetkilileri, son 24 saatte 2 cesedin hastanelere ulaştığını ve toplam ölü sayısının 48 bin 348'e çıktığını bildirdi.
Gündem

Yaşlı Adamın Cesedi Yol Kenarında Bulundu

Yol kenarında hareketsiz yatan yaşlı bir adamın ihbarıyla yapılan incelemede Yusuf Limun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.