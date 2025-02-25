Diyarbakır’da Aile Tartışması Kanlı Bitti

DİYARBAKIR KULP İLÇESİNDE CAN KAYBI YAŞANDI

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, aile içindeki bir tartışma, kanlı bir çatışmaya dönüştü. Olay, Fener A., eşi Necat A. ve 25 yaşındaki oğulları M.A. arasında yaşanan sözlü tartışmanın sonrasında, M.A.’nın silahını ateşlemesiyle meydana geldi. Olayda, çocuklarının silahından çıkan kurşunlarla 70 yaşındaki Fener A. yaşamını yitirirken, eşi Necat A. ağır yaralandı.

TARTIŞMANIN NEDENİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Sağlık ekipleri, Fener A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini, Necat A.’nın ise ağır yaralı halde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını iletti. Olayın seyrinin nasıl geliştiği ve ailenin yaşadığı tartışmanın nedenleri ise henüz netlik kazanmadı.

Oğulları M.A., olayın ardından teslim oldu ve polis tarafından gözaltına alındı. Fener A.’nın cenazesi, yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından defnedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.