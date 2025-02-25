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Diyarbakır’da Aile Tartışması Silahlı Çatışmaya Dönüştü

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KANLI ÇATIŞMA DİYARBAKIR’DA YAŞANDI

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde bir aile içindeki tartışma, korkunç bir çatışmaya dönüştü. Olay, Fener A., eşi Necat A. ve 25 yaşındaki çocukları M.A. arasında gerçekleşen sözlü tartışmanın ardından çıktı. M.A., silahını ateşlediğinde, kurşunlar 70 yaşındaki Fener A.’yı hayatından ederken, eşi Necat A. ağır yaralandı.

TARTIŞMANIN NEDENİ BELİRSİZ

Sağlık ekipleri, Fener A.’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini ve Necat A.’nın ağır yaralı halde hastaneye götürüldüğünü açıkladı. Olayın nasıl geliştiği ve tartışmanın sebepleri ise şu an için netlik kazanmadı.

Olayın sonrasında M.A., polise teslim oldu ve gözaltına alındı. Fener A.’nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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