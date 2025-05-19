Diyarbakır’da Baba Oğlu Yanmış Bulundu

KORKUNÇ BULUNTU DİYARBAKIR’DA YAŞANDI

Diyarbakır’da baba ile oğlu, bir kamyonetin içerisinde yanmış halde bulundu. Olay, Sur ilçesinde meydana geldi. İlgili bilgilere göre, ilçenin kırsal Erveni Mahallesi’nde sabah saatlerinde Remzi Sati (50) ve oğlu Muhammed Sati (15) yanmış olarak tespit edildi. İhbarın yapılmasının ardından, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Baba ve oğlun cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

BABA VE OĞULUNUN DURUMU HÜZÜNLÜ İDDİALARLA BİRLİKTE

Baba ve oğlunun, ellerinin bağlanmış bir şekilde kamyonetin içerisine konulup ardından aracın ateşe verildiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Olayın detaylarına dair soruşturma devam ediyor.