Diyarbakır’da Baba-Oğul Yanmış Halde Bulundu

Diyarbakır’da korkunç bir olay meydana geldi.

OLAY YERİ VE KURBANLAR

Bir baba ile oğlunun cansız bedenleri, Sur ilçesindeki kırsal Erveni Mahallesi’nde sabah saatlerinde yanmış bir kamyonetin içinde bulundu. 50 yaşındaki Remzi Sati ve 15 yaşındaki oğlu Muhammed Sati’nin durumunu fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Baba ve oğlun cesetleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

BAĞLAMA İDDİASI

Alınan iddialara göre, Remzi Sati ve oğlu Muhammed Sati’nin ellerinin bağlandıktan sonra kamyonetin içine yerleştirildiği ve ardından aracın ateşe verildiği öne sürüldü. Bu durum, olaya dair gizemli bir atmosfer yaratıyor ve yetkililerin soruşturmasını derinleştiriyor.