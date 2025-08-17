Diyarbakır’da Balkon Çöktü: 2 Çocuk Yaralı

DİYARBAKIR’DA BALKON ÇÖKMESİ

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, Gögüzeli Mahallesi’nde bulunan iki katlı müstakil evin balkonu çöktü. Çökme, balkonun sonradan eklenmesi nedeniyle gerçekleşti. Balkonun altında ve üstünde bulunan kişiler, beton bloğun altında kaldı. Olayın duyulmasının ardından, AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

YARALILAR ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDI

Olay esnasında, enkaz altında kalan 5 kişi, 2’si çocuk olmak üzere, vatandaşlar ve kurtarma ekipleri tarafından sağ salim çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Mahalle sakini Ali Zencir, balkonun sonradan inşa edildiğini vurguladı ve “Anne ve baba, üzerinde oturduğu sırada balkon çöktü. Çocuklar önce kurtarıldı. Aile, ekipler tarafından dışarı çıkarıldı. Çok şükür durumları iyi. Balkon sonradan inşa edildi, geçiş yok. Demirler de zayıftı” şeklinde açıklamalarda bulundu.