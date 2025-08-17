Diyarbakır’da Balkon Çöktü, 5 Yaralı

OLAYIN GERÇEĞİ

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde Gögüzeli Mahallesi’nde bulunan iki katlı müstakil evin balkonu çöktü. İçinde bulunanların altına düştüğü beton bloğun altında hem üst kısımdakiler hem de alttakiler yer aldı. Olayın hemen ardından ihbar yapıldı ve AFAD, itfaiye, jandarma ile sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

YARALILARIN DURUMU

Yaralılar arasında 2 çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi, vatandaşların ve ekiplerin çabalarıyla enkaz altından kurtarıldı. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

MAHALLE SAKİNİNİN AÇIKLAMASI

Mahalle sakini Ali Zencir, balkonun sonradan eklenmiş olduğunu ifade etti. Balkon çökerken o sırada orada bulunan anne ve babanın o anda durumu yaşadığını belirten Zencir, “Çocuklar önce çıkarıldı. Ekipler, aileyi de kurtardı. Çok şükür durumları iyi. Balkon sonradan yapıldı, güvenli geçiş yoktu. Demirlerin de zayıf olduğunu düşünüyorum,” şeklinde konuştu.