Diyarbakır’da Balkon Çöktü: 5 Yaralı

DÜŞEN BALKON OLAYI

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, Gögüzeli Mahallesi’nde bulunan iki katlı müstakil evin balkonu çöktü. Çökme sırasında balkonun altında ve üstünde bulunan kişilerin, beton bloklar altında kaldığı bilgisi alındı. Olayın ardından, durumun aciliyetine istinaden AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kurtarma çalışmaları sonucunda, 2’si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi, hem vatandaşlar hem de ekipler tarafından enkaz altından çıkarıldı. Yaralılara, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra, en yakın hastanelere sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

BALKONUN SONRADAN YAPILDIĞI BELİRTİLDİ

Ali Zencir, çökme olayını gören mahalle sakini, balkonun sonradan ek yapılarak inşa edildiğini ifade etti. Balkonun altında oturan anne ve babanın çökmenin meydana geldiği sırada oldukça şanslı olduklarına vurgu yapan Zencir, “Çocuklar önce çıkartıldı. Aile vardı, onlar ekipler tarafından kurtarıldı. Çok şükür durumları iyi. Balkon sonradan yapıldı, geçiş yok. Demirler de zayıftı” şeklinde konuştu.