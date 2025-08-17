Gündem

Diyarbakır’da Balkon Çöktü: 5 Yaralı

diyarbakir-da-balkon-coktu-5-yarali

DÜŞEN BALKON OLAYI

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, Gögüzeli Mahallesi’nde bulunan iki katlı müstakil evin balkonu çöktü. Çökme sırasında balkonun altında ve üstünde bulunan kişilerin, beton bloklar altında kaldığı bilgisi alındı. Olayın ardından, durumun aciliyetine istinaden AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kurtarma çalışmaları sonucunda, 2’si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi, hem vatandaşlar hem de ekipler tarafından enkaz altından çıkarıldı. Yaralılara, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra, en yakın hastanelere sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

BALKONUN SONRADAN YAPILDIĞI BELİRTİLDİ

Ali Zencir, çökme olayını gören mahalle sakini, balkonun sonradan ek yapılarak inşa edildiğini ifade etti. Balkonun altında oturan anne ve babanın çökmenin meydana geldiği sırada oldukça şanslı olduklarına vurgu yapan Zencir, “Çocuklar önce çıkartıldı. Aile vardı, onlar ekipler tarafından kurtarıldı. Çok şükür durumları iyi. Balkon sonradan yapıldı, geçiş yok. Demirler de zayıftı” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Spor

Brest ve Lille Berke Özer ile berabere

Milli kaleci Berke Özer, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile ilk maçını oynayarak yeni takımına merhaba dedi.
Dünya

Rusya Hakkında Rubio’dan Açıklama Yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Washington'un Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barış sağlama hedefinde olduğunu, müzakerelerin tıkanması durumunda daha sert yaptırımların uygulanabileceğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.