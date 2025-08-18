Diyarbakır’da Balkon Çöktü: 5 Yaralı

İKİ KATLI EVİN BALKONU ÇÖKME NEDENİ

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, Gögüzeli Mahallesi’nde yer alan iki katlı müstakil bir evin balkonu çöktü. Balkon, sonradan eklenmiş bir yapı olarak dikkat çekiyor.

ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Balkonun altında ve üstünde bulunan kişiler, çökme sırasında beton bloğun altında kaldı. Olay hakkında yapılan ihbar üzerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi. Enkaz altında kalan, ikisi çocuk olmak üzere toplam beş kişi, vatandaşlar ve kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere gönderildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi geldi.

MAHALLE SAKİNİNDEN AÇIKLAMALAR

Konu ile ilgili olarak Ali Zencir adlı mahalle sakini, balkonun sonradan yapıldığını ifade etti. Zencir, “Anne ve baba üstünde oturduğu sırada balkonun çöktüğünü belirtti. Çocuklar önce çıkarıldı. Aile bir aradaydı ve onlar ekipler tarafından kurtarıldı. Çok şükür durumları iyi. Balkon sonradan yapıldı, geçiş yok. Demirler de zayıftı” dedi.