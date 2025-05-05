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Diyarbakır’da Cadde İsmi Değişecek

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CADDE İSMİ DEĞİŞİMİ KARARI

Diyarbakır’da gerçekleştirilen son meclis toplantısında DEM Parti üyesi Çınar Belediyesi, merhum TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in adını bir caddeye verme kararı aldı. 3 Mayıs’ta İstanbul’da yaşamını yitiren Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

ÖNERGE OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Çınar Belediyesi, Mayıs ayı meclis toplantısında Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Derman Caddesi’ne Sırrı Süreyya Önder adının verilmesi için bir önerge sundu. Yapılan oylama sonucunda önerge oy birliği ile kabul edildi. Resmi işlemler tamamlandıktan sonra, caddeye yeni bir tabela asılarak isim değişikliği hayata geçirilecek.

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