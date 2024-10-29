Diyarbakır’da Düşüş Sonrası Zeynep Nursima’nın Ölümü

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, öğleden sonra Sur ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi surların bulunduğu Hazreti Süleyman Camii yerleşkesinde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Van’dan ailesiyle gezmeye gelen Zeynep Nursima Tümen, yaklaşık 12 metrelik surlardan dengesini kaybedip düştü. Çevredeki insanların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Zeynep Nursima, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü.

TEDAVİ SÜRECİ VE CENAZE

Burada tedaviye alınan Tümen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Zeynep Nursima’nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.