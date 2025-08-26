Diyarbakır’da Gece Korku Dolu Çatışma!

DİYARBAKIR’DA SİLAHLI ÇATIŞMA

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, Feritköşk Mahallesi Fiskaya Caddesi’nde gece saatlerinde meydana gelen silahlı çatışma, kentte büyük bir korku ve paniğe yol açtı. İddialara göre, cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında mevcut bir husumet bulunuyordu. Bu durum, otomobillerinden inen şahısların tabancalarla birbirlerine ateş açmasına sebep oldu.

ÇATIŞMA SONUCUNDA YARALILAR VE ÖLÜMLER

Yaşanan çatışma sonucunda 7 kişi yaralandı. Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları kentteki hastanelere taşıdı. Yaralılardan durumu kritik durumda olan Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit, hastaneye kaldırılmalarına rağmen doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

POLİS İNCELEMELERİ VE OPERASYON

Olay yerine gelen polis ekipleri, çatışmaya karışan iki otomobilde çok sayıda kurşun izi tespit etti. Çatışmanın yaşandığı alanda ise çok sayıda boş kovan bulundu. Polis, olayla bağlantılı şahısların yakalanması için geniş kapsamlı bir operasyon başlattı.