Diyarbakır’da Gergin Şampiyonluk Kutlaması

GALATASARAY TARAFTARLARI SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Süper Lig’in sona ermesine sadece 2 hafta kalırken şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın taraftarları, Türkiye’nin dört bir yanında kutlamalar için sokağa çıktı. Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, Ofis semtinde Galatasaray taraftarları kutlama yapmak isterken, bu duruma karşı çıkan büyük bir grup ile gerginlik yaşandı.

Bölgedeki olayların yayılma olasılığı nedeniyle çevik kuvvet ekipleri hazır bekletildi. Güvenlik güçleri, çıkan gerginliğe müdahale ederek olayların daha da büyümesini önledi.