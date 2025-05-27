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Diyarbakır’da GÖÇMEN Sıçanlar Görüldü! Çalışmalar Başladı

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SIÇANLAR DİYARBAKIR’DA GÖRÜNTÜLENDİ

Çin’in kuzey bölgelerinden sahil şehirlerine yayılan kahverengi sıçanlar, Diyarbakır’da tespit edildi. Uzmanlar, bu durum üzerine şehirde detaylı incelemeler yapmak üzere harekete geçti. Gölet çevresinde kapanlar açan Prof. Dr. Sözen, ekibiyle beraber küçük memelilerin incelemesini gerçekleştirdiklerini aktardı.

GÖÇMEN SıÇANLARIN ARAŞTIRMASI YAPILIYOR

Bu göçmen sıçanlar, Diyarbakır’da görüldükten sonra, uzman ekip tarafından bölgede kapsamlı araştırmalar başlatıldı. Prof. Dr. Sözen, TUBİTAK Projesi kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görev yaptıklarını açıkladı. Çalışmalara Gaziantep’te başlayan ekip, şu an Diyarbakır’dayken, sırasıyla Mardin ve Adıyaman üzerinden Zonguldak’a döneceklerini bildirdi.

FARELER ÜZERİNDE ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Prof. Dr. Sözen, durumu değerlendirerek, bu bölgelerde kapanlar kurarak fare örneklerini topladıklarını ve Güneydoğu’da yaşayan fare türlerini inceleyerek belirlediklerini söyledi. Ayrıca, alınan doku örnekleriyle bu farelerin insanlara bulaşma potansiyeli olan hastalıkları barındırıp barındırmadığını araştırıyorlar.

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