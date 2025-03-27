Diyarbakır’da İnşaat Halindeki Çatı Çöktü

KAZA MEYDANA GELDİ

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Kırmasırt Mahallesi’nde bir kaza yaşandı. Yapım aşamasındaki bir atölyenin çatısı henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü çöktü. Bu olay sırasında çatı malzemelerinin altında kalan 4 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastanelere kaldırılmaları sağlandı.

HAYATİ TEHLİKE SÖZ KONUSU

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu ifade ediliyor. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.