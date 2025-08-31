Gündem

Diyarbakır’da Minibüs Devrilmesi Oldu

KAZA MEYDANA GELDİ

Akşam saatlerinde Diyarbakır-Eğil karayolunda ciddi bir trafik kazası yaşandı. Gezi amacıyla Adıyaman’dan gelenleri taşıyan M.G. yönetimindeki 02 AFJ 279 plakalı minibüs, kontrolünü kaybederek demir bariyerlere çarptı ve devrildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu feci kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 16 kişi de yaralandı. Olayın duyulmasının ardından sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan kişiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere taşındı. Yaralılardan 3 bireyin durumunun ağır olduğu bildirildi ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

