Diyarbakır’da Muhtar Saldırısı: Öldü

SİLVAN’DA SİLAHLI SALDIRI

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, Aşağı Çarşı Meydanı’nda Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay anında Ateş, kanlar içerisinde kaldı ve saldırgan hızla bölgeden uzaklaştı.

AİLESİ VE YAKINLARI ENDİŞE İÇİNDE

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızlıca sevk edildi. Başına mermi isabet eden Murat Ateş, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki, yapılan tüm müdahalelere rağmen Ateş, hastanede hayata gözlerini yumdu. Polis ekipleri, saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.