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Diyarbakır’da Muhtar Saldırısında Öldü

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DİYARBAKIR’DA SİLAHLI SALDIRI

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, Aşağı Çarşı Meydanı’nda Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, bilinmeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası kanlar içerisinde kalan Ateş için sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

SALDIRGANDAN KAÇIŞ

Başına mermi isabet eden Murat Ateş, olayın ardından hemen hastaneye kaldırıldı. Fakat, yapılan müdahalelere rağmen Ateş kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak amacıyla soruşturma başlattı.

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