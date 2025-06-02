Diyarbakır’da, Polisten Kurban Satıcılarına Uyarı

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ DOLANDIRILMAMAK İÇİN ÖNLEMLER

Kurban Bayramı öncesi Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte parayla dolandırıcılığın önüne geçmek için harekete geçti. Ekipler, belirlenen 14 noktada gerçekleştirdikleri çalışmalarda kurban satış ve kesim yerlerindeki vatandaşlara sahte paranın nasıl anlaşılacağı konusunda bilgiler verdi.

DOLANDIRICILARA DİKKAT EDİN

Ekipler, dolandırıcıların bayram öncesi özellikle hayvan satışı ve kesimi yapılan yerleri hedef aldığına dikkat çekti. Bu bağlamda, broşür dağıtarak şüpheli bir durumla karşılaşılması durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulması gerektiğini vurguladı.

Besici Mehmet Bozkurt, ekiplerin kendilerini bilgilendirerek sahte paranın nasıl tespit edildiğini öğrettiğini belirtti. Bozkurt, “Dolandırıcılar için emniyetteki arkadaşlar sahte para konusunda uyarmak için buraya geldi ve bizi bilgilendirdiler. Allah onlardan razı olsun” diyerek, emniyetin yaptığı bilgilendirme çalışmalarını takdir etti.

İstanbul’dan Diyarbakır’a kurbanlık hayvan satın almak için gelen Nuri Gümüş, “İstanbul’dan Diyarbakır’a gelerek hayvan almaya geldim. Devletimiz geldi ve sahte parayla alakalı bizi bilgilendirdi. Teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.