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Diyarbakır’da Traktör Römorkuna Sıkıştı

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DİYARBAKIR’DA TRAKTÖR KAZASI

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, sürücüsü belirlenemeyen bir traktör, onarım için sanayi sitesine getirildi. Tamir alanına gelen İ.D., traktörün hidrolik kısmı ile römork arasında sıkıştı.

Sıkışma durumu üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahale sonucunda 28 yaşındaki İ.D. sıkıştığı yerden çıkarıldı ancak ne yazık ki hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU’NA GÖTÜRÜLDÜ

İ.D.’nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili olarak geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

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