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Diyarbakır Sokaklarında Halay Çektiler

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HALAYLARLA KUTLAMA YAPILDI

PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme yönündeki kararıyla birlikte, Sur ilçesindeki Gazi Caddesi ve Ulu Camii önünde kalabalık bir grup, halay çekerek bu durumu kutladı. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da bu kutlamalara katıldı ve vatandaşlarla birlikte yer aldı.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Tanrıkulu, terörün olmadığı yeni dönemin başlamasını büyük bir mutlulukla karşıladığını ifadelerine ekledi. “Bunca yıl sonra bu kadar acının, travmanın yaşandığı yıllardan sonra şiddetin, silahın, terörün olmayacağı bir dönemin başlaması herkesin ortak dileği ve ortak mutluluğu” diyen Tanrıkulu, yeni bir sürece girildiğini vurguladı. “Bizlere düşen görev adalet içinde demokrasiyle taçlandırmak” şeklinde sözlerini sürdürdü.

PKK KENDİNİ FESHETTİĞİNİ DUYURDU

Geçtiğimiz hafta kendi kongresini gerçekleştiren PKK, bu kongrede alınan kararları duyurdu. Açıklamalarda, örgütün kendini feshettiği ve silahlarını bırakacağı belirtildi. Sonuç bildirgesinde, “Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden dizayn edilmesi” çağrısı yapıldı. Ayrıca, “Herkesi barış sürecine katılmaya çağırıyoruz” ifadesi de yer aldı.

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