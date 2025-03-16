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Dizel Araçlar İçin Kısıtlamalar Artıyor

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DİZEL ARAÇLARA SAVAŞ AÇILDI

Son birkaç yıldır dizel otomobiller ve araçlarla ilgili büyük bir mücadele yaşanıyor. Bu mücadele, dizel araçların belirli bölgelere girişinin yasaklanmasına varacak şekilde ilerliyor. Birçok büyük otomobil markası dizel motor üretimini durdurma kararı almış durumda. Geriye kalan birkaç marka da önümüzdeki 5 yıl içinde dizel motor üretimini tamamen sona erdirmeyi planlıyor. Ancak, bu durumun sadece görünenden ibaret olduğunu söyleyebiliriz.

DİZEL ARAÇLARIN TRAFİKTEN ÇIKARTILMASI PLANI

Madalyonun diğer yüzü, yolda hâlâ bulunan dizel otomobilleri devreden çıkarmak için yapılan çalışmalarda gizli. Peki, bu hangi yöntemlerle gerçekleştirilecek? Avrupa, bu konuda ilk adımları atmaya başladı. Bazı bölgelerde ve şehirlerde dizel araçların girişi yasaklanmış durumda. İkinci adım ise bu durumun tahmin edilenden çok daha can sıkıcı sonuçlar doğurabileceği yönünde.

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