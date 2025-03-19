Djalma Silva Başarılı Bir Ameliyat Geçirdi

DJALMA SILVA’NIN SEZONU BİTTİ

Süper Lig’in 26. haftasında gerçekleşen Samsunspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Djalma Silva, sol diz ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle sezonu kapatıyor. Sarı-kırmızılı takım, resmi sosyal medya hesabından Brezilyalı futbolcunun başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Djalma Silva’nın sol diz ön çapraz bağ yaralanması sebebiyle geçirdiği ameliyat başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Djalma Silva’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” denildi.

FORMA GİYDİĞİ MAÇ SAYISI VE PERFORMANSI

Djalma Silva, bu sezon Göztepe formasıyla tüm kulvarlarda toplam 25 maçta görev aldı. Bu süreçte, 1 gol atıp 2 asistle katkı sağladı.