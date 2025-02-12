DJI’dan Herkes İçin Pratik Drone

DJI YENİ VLOG KAMERA DRONE’U DJI FLIP İLE TANITTI

DJI, herkesin rahatlıkla kullanabileceği yeni vlog kamera drone’u DJI Flip’i piyasaya sürdü. Hafif ve kompakt tasarımıyla ön plana çıkan bu drone, tam kapsamlı pervane korumaları ile ultra güvenli bir uçuş deneyimi sağlıyor. Fotoğraf ve video çekmeyi sevenler için özel olarak geliştirilen DJI Flip, tek dokunuşla dikkat çekici kareler yakalamayı mümkün kılıyor. Drone uçurmak her zaman heyecan verici bir aktivite olmuştur, ancak bazen herkes için kolay bir tecrübe olmuyor. Kullanıcıların zihninde sıklıkla şu sorular yer alıyor: “Çarpar mıyım?”, “Düşürür müyüm?”, “Görüntü kalitesi yeterince iyi mi?” DJI, tüm bu endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla DJI Flip’i tasarladı. Hafif, kompakt, güvenli ve akıllı bir drone olan bu cihaz, vlog çekmek isteyenler veya sosyal medyada muhteşem hava görüntüleri paylaşmak isteyen herkes için ideal bir ekipman.

UÇMAK ARTIK DAHA KOLAY

Drone uçurmak bazen karmaşık ve zorlayıcı görünebilir fakat DJI Flip, katlanabilir tam kapsamlı pervane koruması sayesinde acemi kullanıcılar için bile güvenilir bir deneyim sunuyor. Pervaneler tam olarak korunduğu için kazara bir yere çarpma riski ciddi şekilde azalıyor. Karbon fiber ipten üretilen bu koruma, son derece hafif olmasına rağmen oldukça dayanıklı bir yapıya sahip.

ÇEK, PAYLAŞ VE FARK YARAT

DJI Flip, küçük boyutuna rağmen güçlü bir kamera ile donatılmış. 1/1.3 inç CMOS sensörü, 48MP fotoğraflar ve 4K HDR video ile her anı mükemmel bir şekilde yakalama fırsatı tanıyor. F/1.7 diyafram açıklığı, düşük ışık koşullarında bile etkileyici görüntüler elde etmeyi sağlıyor. Bunun yanı sıra, AI Konu Takibi özelliği ile hareket halindeyken bile odakta kalmak mümkün. Sosyal medya için özel olarak tasarlanan bu drone, 4:3 formatındaki sensörü sayesinde videoları kırpmadan dikey formata uyarlıyor. Böylece Instagram Reels, TikTok veya YouTube Shorts için ekstra düzenleme gerekliliği ortadan kalkıyor.

HAREKET HALİNDE STABİL VE GÜVENLİ

DJI Flip, 31 dakikaya kadar uzun uçuş süresi sunan akıllı bir batarya ile kesintisiz çekim yapmaya olanak tanıyor. Ayrıca, DJI O4 video iletim teknolojisi ile 13 km’ye kadar 1080p/60fps canlı görüntü aktarımı gerçekleştiriyor. Bu özellik, geniş manzaraların net bir şekilde gözler önüne serilmesine imkan tanıyor. DJI Flip, 3D Kızılötesi Algılama Sistemi ile çevresindeki engelleri algılayarak otomatik frenleme yapıyor. Bu sayede geceleri bile uçuş güvenliğinden ödün vermeden harika çekimler yapılabiliyor.

HERKES İÇİN UYGUN BİR DRONE DENEYİMİ

DJI Flip, yalnızca profesyoneller için değil, herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir drone olarak tasarlandı. Kullanıcılar, telefonlarına bağlanarak DJI Fly uygulaması ile kolay bir şekilde kontrol edebilir ya da uzaktan kumanda kullanarak daha hassas manevralar yapabilir. Sesli komut desteği ile kullanıcılar, elleri doluyken bile uçuşa devam edebiliyor. DJI’nın akıllı çekim özellikleri, profesyonel düzeyde işler yapmayı kolay hale getiriyor.