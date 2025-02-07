“Djı Mic Mini: İçerik Üretiminde Ses Devrimi”

YENİ NESİL SES TEKNOLOJİLERİ

DJI Mic Mini, içerik üreticilerinin yaratıcı süreçlerini daha pratik hâle getiren gelişmiş ses teknolojileriyle donatılıyor. Hafif, taşınabilir ve kullanıcı dostu olan DJI Mic Mini, DJI Mic 2’nin yarısından daha hafif bir yapıya sahip. Konforlu tasarımı sayesinde bu mikrofon, gömleğe takılabiliyor veya manyetik destek ile giysilere sabitlenebiliyor. İçerik üreticilerine özel olarak tasarlanan bu mikrofon, iki seviyeli gürültü engelleme özelliği sayesinde kalabalık ortamlarda bile net ve temiz ses kaydı sunuyor. Temel gürültü engelleme seviyesi, iç mekanlarda fan, klima veya yankı gibi düşük frekanslı sesleri azaltarak vokal netliğini koruyor. Güçlü gürültü engelleme seviyesi ise, kalabalık etkinlikler veya dış mekan çekimlerinde çevresel sesleri bastırarak odaklanmış ses kaydı sağlıyor. Rüzgarlık aksesuarları, açık hava çekimlerinde rüzgar sesini minimize ediyor.

PROFESYONEL SES KALİTESİ

Mini boyutlarına rağmen DJI Mic Mini, omnidireksiyonel ses kaydı ve çift kanallı kayıt (Mono ve Stereo) seçenekleriyle profesyonel düzeyde ses yakalıyor. Alıcı, iki vericiyle eşleşerek çok kaynaklı kayıt imkânı sunuyor ve kayıt edilen sesin netliğini artırıyor. DJI Mimo uygulamasıyla sunulan güvenlik kaydı, ses seviyesinin aşırı yükselmesi durumunda -6 dB düşük yedek bir kayıt oluşturarak sesin bozulmasını engelliyor. Ayrıca, 400 metreye kadar olan kablosuz iletim imkânı sayesinde dış mekanlarda kesintisiz ve kararlı bir kayıt süreci sağlıyor.

UZUN SÜRELİ KULLANIM İMKANI

Tam şarjlı bir DJI Mic Mini, 48 saatlik kullanım süresi sunarak içerik üreticilerinin uzun kayıt süreçlerinde güvenilir bir çözüm haline geliyor. Beş dakikalık hızlı şarj ile bir saatlik kullanım sağlanabiliyor. Alıcı ve verici sırasıyla 100 ve 90 dakikada tam şarja ulaşıyor. Ayrıca, otomatik uyku modu ve DJI Mimo uygulaması üzerinden programlanabilir otomatik kapanma ayarı enerji tasarrufu yaparak uzun süreli kullanım sağlıyor.

KUSURSUZ ENTEGRASYON FIRSATLARI

DJI Mic Mini, alıcıya gerek duymadan Osmo Action 5 Pro, Osmo Action 4 ve Osmo Pocket 3 ile doğrudan eşleşiyor, böylece içerik üretim sürecini hızlandırıyor. Bluetooth bağlantısıyla akıllı telefonlara doğrudan bağlanabiliyor ve üçüncü taraf film çekim uygulamaları ile uyumlu çalışıyor. DJI Mic Mini, DJI Fly uygulaması aracılığıyla DJI Neo drone ile bağlantı kurarak, havadan çekilen görüntülere yüksek kaliteli ses ekleme imkânı sunuyor. Pervane gürültüsünü azaltma ve ses-video senkronizasyonu gibi özellikler, içerik üreticilerine tam kontrol sağlıyor.

ETKİNİ HİSSETTİREN TASARIM

DJI Mic Mini, profesyonel ses kalitesi, taşınabilirlik ve kullanıcı dostu özellikleri ile içerik üreticilerinin yaratıcı süreçlerini daha verimli hâle getiriyor.