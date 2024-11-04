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Spor

“Djiku, Penaltı Verip Sakatlandı”

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TRABZONSPOR’DA PENALTI VE SAKATLIK GÜNDEMİ

Trabzonspor’un köşe vuruşuyla başlattığı atakta, Okay ceza sahası içinde gelişine bir şut çekiyor fakat top üstten dışarı gidiyor. Pozisyon sonrası Djiku ve Okay kendini yere bırakıyor. Bu aşamada yapılan VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı çıkıyor. Ganalı futbolcu, sağlık heyetinin kontrolünün ardından oyuna devam edemiyor ve yerine Becao geçiyor.

Djiku’NUN ÇİFTE ÜZÜNTÜSÜ

Djiku, sadece penaltıya sebep olmakla kalmıyor, aynı zamanda sakatlanarak çifte bir üzüntü yaşamış oluyor.

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