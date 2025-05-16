DMM, Af Yasası İddialarını Reddetti

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yeni yargı paketiyle ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak’ iddiası doğru değildir.” denildi. Adalet Bakanlığının çalışmaları sonucunda, 2 yılın altındaki suçların yatarının olmamasının “cezasızlık algısına” neden olduğu tespit edildiği vurgulandı.

YARGI PAKETİNİN AMACI

Açıklamada, yeni yargı paketinin yasalaşması durumunda cezalarda bir indirimin söz konusu olmadığı, aksine 2 yılın altında ceza alanların cezaevine girmesinin sağlanacağı söylendi. Yargı Paketi, cezası 2 yılın altında olan ve yatarı bulunmayan suçlarda en az 8’de 1 oranında cezaevinde kalma zorunluluğu getirmektedir. Bu bağlamda, “Dolayısıyla, 8’de 1 oran hesaplanarak, ’12 yıl ceza alan birinin 9 ay hapis yatıp çıkacağı’ yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.” şeklinde bir ifade kullanıldı.

MANİPÜLASYONA DİKKAT

Açıklamada, yargı paketinin genel af niteliğinde olmadığı, sadece bir infaz düzenlemesi olduğu belirtildi. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği konusunda uyarı yapıldı. Önümüzdeki hafta Meclis’e gelmesi beklenen “Ceza Yargı Paketi” ile birlikte, cinayet ve cinsel istismar gibi suçlardan hüküm giymiş yaklaşık 55 bin mahkuma tahliye imkanı sunulacağı iddia edilmişti.