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DMM’den Bahçeli Hakkında Yanlış İddia Açıklaması

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DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ’NDEN AÇIKLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabı aracılığıyla önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından yayılan “Devlet Bahçeli entübe edildi” iddiasının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

DEVLET BAHÇELİ’NİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ

Açıklamada, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.” denildi. Belirtilene göre, Devlet Bahçeli, 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçirmiştir ve şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir. “Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.” diyerek, asılsız haberlerin yayılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

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