DMM’den Devlet Bahçeli İddialarına Yanıt

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE AÇIKLAMASI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru yapıldı. Bu duyuruda, bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılan “Devlet Bahçeli entübe edildi” iddiasının asılsız olduğu vurgulandı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ

Yapılan açıklamada, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değil. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir” denildi. Ayrıca, “Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz” ifadelerine yer verildi.