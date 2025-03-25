Gündem

DMM’den Devlet Bahçeli İddialarına Yanıt

dmm-den-devlet-bahceli-iddialarina-yanit

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE AÇIKLAMASI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru yapıldı. Bu duyuruda, bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılan “Devlet Bahçeli entübe edildi” iddiasının asılsız olduğu vurgulandı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ

Yapılan açıklamada, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değil. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir” denildi. Ayrıca, “Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz” ifadelerine yer verildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Ankara’da Bazı Metro Ve Otobüsler Durduruldu

EGO Genel Müdürlüğü, saat 19.00'dan itibaren belirli metro ve otobüs duraklarında yolcu iniş ve binişinin yasaklanacağını duyurdu.
Gündem

Bakan Şimşek: Ekonomi Desteklenerek Güçlenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcılarla yaptığı görüşmede siyasi olayların ekonomiye olan etkilerini değerlendirdi ve enflasyonda kalıcı bir hasar beklemediklerini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.