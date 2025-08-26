DMM, Kamu Araç Kullanımını Yalanladı

TAŞIT SAYISI VE DAĞILIMI

DMM’nin sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine dayanarak merkezi yönetim kapsamında bulunan kamu kuruluşlarının toplam 119 bin 752 taşıta sahip olduğu ifade edildi. Bu taşıtların büyük bir kısmının, kamu hizmetlerinin etkin ve kesintisiz bir şekilde sunulmasına yönelik hizmet araçları olduğu belirtildi. Paylaşımda şu bilgiler yer aldı: “Taşıtların 74 bin 759’u (yüzde 62,42) savunma ve güvenlik hizmetlerinde, 10 bin 225’i (yüzde 8,53) sağlık hizmetlerinde, 7 bin 186’sı (yüzde 6) tarım ve ormancılık faaliyetlerinde, 7 bin 519’u (yüzde 5,97) eğitim hizmetlerinde, 4 bin 882’si (yüzde 4,07) adalet hizmetlerinde ve 15 bin 181’i (yüzde 12,67) diğer kamu hizmetlerinde kullanılıyor.” Ayrıca makam aracı olarak tahsis edilen taşıt sayısının, toplam kamu taşıt sayısının sadece yüzde 1,67’sini oluşturduğu, bu araçların vali, kaymakam, genel müdür ve dengi/üstü yöneticilere tahsis edildiği vurgulandı.

DEZENFORMASYON AÇIKLAMASI

Paylaşımda, “Türkiye’de 130 bin makam aracı bulunduğu” iddialarının mevcut verilerle çeliştiği ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon olduğunu ifade edildi. Türkiye’nin toplam kamu taşıt varlığının, gündeme getirilen makam aracı sayısının altında kaldığı belirtildi.

ŞEFFAFLIĞA VURGULANDI

Kamuoyunun, resmi kurumların şeffaf bir şekilde paylaştığı verilere güvenmesi gerektiği ve gerçeği yansıtmayan, manipülasyon amacı taşıyan iddialara itibar etmemesinin önemi vurgulandı. Bu duruma dikkat çekmek, kamuoyu bilincini artırmak açısından gerekli bir konu olarak ifade edildi.