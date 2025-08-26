DMM, Kamu Araçları İddialarını Yalanladı

TAŞIT SAYISI VE KAMU HİZMETLERİ

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine dayanarak, merkezi yönetim bünyesindeki kamu idarelerinin kullanımında toplam 119 bin 752 adet taşıt bulunduğu ifade edildi. Bu taşıtların çoğunluğunun kamu hizmetlerinin etkin ve kesintisiz bir şekilde sunulmasına tahsis edildiği vurgulandı. Taşıtların 74 bin 759’unun (yüzde 62,42) savunma ve güvenlik hizmetlerinde, 10 bin 225’inin (yüzde 8,53) sağlık hizmetlerinde, 7 bin 186’sının (yüzde 6) tarım ve ormancılık faaliyetlerinde, 7 bin 519’unun (yüzde 5,97) eğitim alanında, 4 bin 882’sinin (yüzde 4,07) adalet hizmetlerinde ve 15 bin 181’inin ise (yüzde 12,67) diğer kamu hizmetlerinde kullanıldığı belirtildi.

MAKAM ARACILARI VE DEZENFORMASYON

Makam aracı olarak belirlenen taşıt sayısının, toplam kamu taşıt sayısının sadece yüzde 1,67’sini oluşturduğu açıklandı. Bu araçlar vali, kaymakam, genel müdür ve benzeri üst düzey yöneticilere tahsis edilmiş durumda. Açıklamada, “Türkiye’de 130 bin makam aracı bulunduğu” yönündeki iddiaların mevcut verilerle çeliştiği ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon içerdiği ifade edildi. Türkiye’nin toplam kamu taşıt varlığının, iddiaları destekleyen rakamların dahi altında kaldığı belirtildi.

RESMİ VERİLERE İTİBAR EDİLMESİ GEREKEN BİR KONUDUR

Son olarak, kamuoyunun resmi kurumların açık bir şekilde paylaştığı verilere güvenmesinin ve gerçeği yansıtmayan manipülatif iddialara itibar etmemesinin son derece önemli olduğu vurgulandı.