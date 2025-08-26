“DMM, Kamu Taşıtlarını Yalanladı.”

TAŞIT SAYILARI AÇIKLANDI

DMM’nin sosyal medya hesabında, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine dayanarak, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kullanımında toplam 119 bin 752 adet taşıt bulunduğu ifade ediliyor. Bu taşıtların büyük bir kısmı, kamu hizmetlerinin etkin ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesine tahsis edilen hizmet araçları olarak biliniyor.

HİZMETLERDEKİ DAĞILIM

Paylaşımda, taşıtların dağılımı hakkında bilgiler verildi. Buna göre, 74 bin 759’u (yüzde 62,42) savunma ve güvenlik hizmetlerinde, 10 bin 225’i (yüzde 8,53) sağlık hizmetlerinde, 7 bin 186’sı (yüzde 6) tarım ve ormancılık faaliyetlerinde, 7 bin 519’u (yüzde 5,97) eğitim hizmetlerinde, 4 bin 882’si (yüzde 4,07) adalet hizmetlerinde ve 15 bin 181’i (yüzde 12,67) ise diğer kamu hizmetlerinde kullanılmakta.

MAKAM ARACILARI ÜZERİNE İDDİALAR

Makam aracı olarak hizmet veren taşıt sayısı, toplam kamu taşıt sayısının yalnızca yüzde 1,67’sini oluşturuyor. Bu araçlar vali, kaymakam, genel müdür ve dengi/üstü yöneticilere tahsis edilmiş. “Türkiye’de 130 bin makam aracı bulunduğu” yönündeki iddialar ise mevcut verilerle çelişiyor ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon olarak nitelendiriliyor. Türkiye’nin toplam kamu taşıt varlığı, söz konusu iddia edilen makam aracı sayısını dahi aşmıyor.

İDDİALARA İTİBAR EDİLMEMELİ

Paylaşımda, kamuoyunun resmi kurumlar tarafından şeffaf bir şekilde paylaşılan verilere güven duymasının önemi vurgulanıyor. Gerçeği yansıtmayan ve manipülasyon amacı güden iddiaların dikkate alınmaması gerektiği ifade ediliyor.