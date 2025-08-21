“DMM Komisyon İddialarını Yalanladı.”

AÇIKLAMADA YER ALAN İFADELER

DMM tarafından yapılan duyuruda, bazı sosyal medya platformlarında bir siyasi partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda Türkiye’nin egemenliğini ve milli birliğini hedef alan talepler peşinde olduğu iddialarının tamamen yanlış ve dezenformasyon içerdiği kaydedildi. Terörsüz Türkiye sürecinin, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada milli birlik ve beraberliği güçlendiren bir strateji olduğu vurgulandı. Açıklamada, sürecin önemli bir parçası olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, TBMM’de temsil edilen 11 siyasi partiden toplam 51 üye ile büyük bir uyum içinde faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

KAMUOYUYLA PAYLAŞILAN TOPLANTI DETAYLARI

Komisyonun geçmişte düzenlediği 4 toplantının gündem ve içeriklerinin şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi. Ayrıca, komisyon çalışmalarının basına açık olarak yürütüldüğüne, oturumların muhabirler tarafından takip edildiğine ve toplantı tutanaklarının TBMM’nin resmi internet sitesinde yayımlandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, komisyonun gerçekleştirdiği tek gizli oturumun, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Başkanlığı’nın komisyon üyelerini bilgilendirmek amacıyla düzenlendiği belirtildi. “Bu toplantı da dahil olmak üzere, sosyal medyada dolaşıma sokulan hiçbir talep veya teklif kesinlikle gündeme getirilmemiştir” denildi. Sosyal medyada muhalif seen hususların çarpıtılarak kamuoyuna sunulmasını ise “yalan ve iftira” olarak nitelendirdi. Kamuoyunun yalnızca Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun resmi açıklamalarına itibar etmesi gerektiği ve asılsız, gerçek dışı bilgi paylaşımlarına önem vermemesi gerektiği vurgulandı.